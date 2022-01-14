Дмитрий Тарасов после скандала увез жену на дорогой курорт

Футболист Дмитрий Тарасов с женой и детьми отправился на отдых. Еще недавно брак Дмитрия и Анастасии трещал по швам из-за увлечения футболиста шоу-бизнесом и слухах о его неверности, но теперь в семье, кажется, все хорошо. На днях Тарасов исполнил долгожданную мечту Костенко об отдыхе в теплой стране. Сейчас супруги с детьми и мамами наслаждаются жаркими днями на Мальдивах. Сейчас супруги наслаждаются отдыхом на одной из мальдивских вилл, ночь в которой обходится в среднем в 160 тысяч рублей. Анастасия, недавно родившая сына, активно делится с подписчиками впечатлениями от долгожданного путешествия и демонстрирует подтянутую фигуру в раздельном купальнике. «Мы на месте. Ева (вторая дочь пары, — прим. ред.) нам устроила. Этот маленький человек не спал весь перелет (а это почти восемь часов) и угадайте, когда вырубилась? На посадке. За минуту. Без шансов. Поэтому, прибыв на остров, мы сразу сдали детей мамам, а сами ушли спать на пару часов (ну не совсем сами — один маленький товарищ был рядом и командовал молочным баром). Я в восторге от виллы, пока не совсем понимаю, что к чему, но очень счастлива. Спасибо, любимый, я мечтала таком послеродовом восстановлении», — делилась 27-летняя многодетная мать в личном блоге.Дмитрий Тарасов с женой Напомним, незадолго до Нового года в семье Тарасовых разразился скандал. Пока Костенко сидела с тремя маленькими детьми дома, Дмитрий посетил светское мероприятие, где столкнулся с бывшей супругой Ольгой Бузовой, которая не упустила возможности унизить экс-избранника. «Изначально спрашивал у организаторов, кто будет на мероприятии. Это было для меня важно. Нигде фамилии Ольги Бузовой не звучало, поэтому я со спокойной душой пришел на вечер поддержать клип Margo (Марго Овсянниковой, — прим. ред.), в котором сыграл главную роль. После чего увидел Олю... Она пришла в таком же наряде, в каком Марго снималась в нашем совместном музыкальном ролике», — оправдывался 34-летний спортсмен. Анастасия Костенко расстроилась и долго находилась в подавленном состоянии. «Меня окунули в это говно. А мне это не нужно, сейчас совершенно не до дешманских интриг», — сетовала она в беседе с подписчиками.