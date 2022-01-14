Джейсон Момоа и Лиза Боне расстались после 16 лет совместной жизни

Вадим Карасев

Джейсон Момоа и Лиза Боне, которые более 16 лет были вместе, из них четыре года провели в браке, расстались. Об этом актеры сообщили сами, опубликовав заявление в соцсетях.

Мы все почувствовали давление от этого времени перемен... Революция разворачивается, и наша семья не исключение. <...> Мы делимся этим не потому, что думаем, что это достойно освещения в печати, но для того, чтобы сделать это с достоинством и честно. Любовь между нами продолжается, развиваясь в том направлении, в котором ей стоит быть познанной и прожитой. Мы освобождаем друг друга, чтобы быть теми, кем мы стремимся быть,

— говорится в этом заявлении.





Джейсон Момоа и Лиза Боне

Джейсон и Лиза начали встречаться в 2005 году, поженились в 2017 году. У них двое детей: 14-летняя дочь Лола и 13-летний сын Накоа-Вольф.

У Лизы также есть взрослая дочь, актриса Зои Кравиц, которая появилась в ее браке с музыкантом Ленни Кравицем.

Первым новостью поделился блогер cattin.

Надя Бесчетникова