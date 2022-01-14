ФСБ задержала группу хакеров REvil по запросу США

Вадим Карасев

Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании членов хакерской группировки REvil. Спецоперацию провели, получив обращение из США, подозреваемым уже предъявили обвинения.

Злуомышленники распространяли вредоносное ПО, шифрующее информацию на компьютерах жертв, и требующее заплатить за обратную расшифровку. Это популярная схема вымогательства, однако до сих пор множество пользователей, включая корпоративных, не настроили правильно резервное копирование и вынуждены платить хакерам.

"Основанием для разыскных мероприятий послужило обращение компетентных органов США, сообщивших о лидере преступного сообщества и его причастности к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных высокотехнологичных компаний путем внедрения вредоносного программного обеспечения, шифрования информации и вымогательства денежных средств за ее дешифрование", – говорится в официальном сообщении.

У задержанных обнаружены денежные средства в размере почти полумиллиарда рублей, а также 20 автомобилей премиум-класса – через дорогостоящие приобретения они обналичивали свои нелегальные доходы.

Известно, что за REvil охотились спецслужбы США. В частности, они даже взламывали управляющие сервера группировки, что позволило приостановить ее деятельность. В западной прессе хакеров обвиняли в работе на Кремль, но никаких доказательств этому утверждению представлено не было.