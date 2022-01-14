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FTX US и Bitstamp USA откроют клиентам доступ на фондовый рынок

FTX US и Bitstamp USA откроют клиентам доступ на фондовый рынок


Дочерние подразделения платформ цифровых активов FTX и Bitstamp в США рассматривают возможность включения в продуктовую линейку торговлю акциями. Об этом пишет Bloomberg.


Согласно CEO FTX US Бретту Харрисону, запуск потенциально может состояться «через пару месяцев».



Харрисон подтвердил, что речь идет не о токенизированных [функционал реализован на материнской платформе] или синтетических ценных бумагах, а об акциях. 



Журналисты не смогли выяснить, станет ли FTX US традиционным брокером или получит статус отдельной биржи наподобие NYSE и NASDAQ.


На первом этапе функционал в FTX US будет состоять из скрининга акций, отображения основных фундаментальных показателей по компаниям, отслеживания эффективности портфеля, а также детализации ордеров/сделок.


В Bitstamp USA планируют расширить предложение услуг на акции, NFT и криптодеривативы. В интервью CEO Роберт Заготта заявил, что фондовый рынок — «конкурентное пространство», и компании потребуются значительные инвестиции.


Bitstamp может создать продукт самостоятельно, с партнерами или рассмотреть возможность приобретения. Последнее позволит «ускорить инициативу с точки зрения лицензирования», добавил топ-менеджер.


В агентстве объяснили планы компаний стремлением снизить зависимость от торговых сборов на рынке криптовалют. В случае реализации им придется столкнуться с конкуренцией, в том числе со стороны онлайн-брокеров eToro и Robinhood.


На фоне публикации акции последней обвалились на 5,85% и продолжили снижение на постмаркете. Котировки практически повторили исторический минимум. С момента IPO капитализация онлайн-брокера снизилась на 60%.


Данные: Finance.yahoo.

Binance не подтвердила и не опровергла журналистам Bloomberg наличие планов по добавлению услуги по торговле акциями, в Coinbase отказались от комментария.


Напомним, с 14 октября 2021 года Binance прекратила поддержку токенизированных акций под давлением регуляторов.


Ранее ForkLog сообщал о планах PayPal открыть клиентам из США доступ к торговле акциями.



# Экономика

По материалам: ForkLog

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