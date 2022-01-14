FTX US и Bitstamp USA откроют клиентам доступ на фондовый рынок

Дочерние подразделения платформ цифровых активов FTX и Bitstamp в США рассматривают возможность включения в продуктовую линейку торговлю акциями. Об этом пишет Bloomberg.

Согласно CEO FTX US Бретту Харрисону, запуск потенциально может состояться «через пару месяцев».

no firm date, probably a couple months — Brett Harrison (@Brett_FTXUS) January 11, 2022

Харрисон подтвердил, что речь идет не о токенизированных [функционал реализован на материнской платформе] или синтетических ценных бумагах, а об акциях.

actual vanilla stocks — Brett Harrison (@Brett_FTXUS) January 11, 2022

Журналисты не смогли выяснить, станет ли FTX US традиционным брокером или получит статус отдельной биржи наподобие NYSE и NASDAQ.

На первом этапе функционал в FTX US будет состоять из скрининга акций, отображения основных фундаментальных показателей по компаниям, отслеживания эффективности портфеля, а также детализации ордеров/сделок.

В Bitstamp USA планируют расширить предложение услуг на акции, NFT и криптодеривативы. В интервью CEO Роберт Заготта заявил, что фондовый рынок — «конкурентное пространство», и компании потребуются значительные инвестиции.

Bitstamp может создать продукт самостоятельно, с партнерами или рассмотреть возможность приобретения. Последнее позволит «ускорить инициативу с точки зрения лицензирования», добавил топ-менеджер.

В агентстве объяснили планы компаний стремлением снизить зависимость от торговых сборов на рынке криптовалют. В случае реализации им придется столкнуться с конкуренцией, в том числе со стороны онлайн-брокеров eToro и Robinhood.

На фоне публикации акции последней обвалились на 5,85% и продолжили снижение на постмаркете. Котировки практически повторили исторический минимум. С момента IPO капитализация онлайн-брокера снизилась на 60%.

Данные: Finance.yahoo.

Binance не подтвердила и не опровергла журналистам Bloomberg наличие планов по добавлению услуги по торговле акциями, в Coinbase отказались от комментария.

Напомним, с 14 октября 2021 года Binance прекратила поддержку токенизированных акций под давлением регуляторов.

Ранее ForkLog сообщал о планах PayPal открыть клиентам из США доступ к торговле акциями.



