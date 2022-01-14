Геймплей Dying Light 2 впервые показали на Xbox One и Playstation 4





Платформы Xbox One и Playstation 4 сдерживали студию Techland при разработке Dying Light 2, о чем сообщили сами специалисты команды, отметив, что релиз на прошлом поколении консолей был необходим, чтобы максимальное количество игроков смогли получить доступ к проекту. Игра Dying Light 2 выходит уже 4 февраля, и сегодня разработчики впервые продемонстрировали геймплей проекта на Xbox One и Playstation 4.

В рамках последнего эпизода Dying 2 Know (шоу, в ходе которого разработчики знакомили игроков с проектом) показали геймплей игры на разных консолях. Ниже можно посмотреть видео с этого момента (с 06:05). В видео сначала демонстрируется геймплей с Playstation 4, далее с Xbox One X, после этого с Playstation 5 и завершается момент в ролике показом Xbox Series X версии проекта.

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Отметим, что пока нет точной информации о том, какое разрешение и частота кадров будут в Dying Light 2 на разных консолях. В рамках одного из интервью в прошлом году разработчики отмечали, что на Xbox Series X будет режим качества (с трассировкой лучей) и производительности (с 60+ FPS).