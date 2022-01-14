Граф Калиостро: обманщик или великий маг?

Вадим Карасев

Алессандро Калиостро — одиозная личность. История знает его как мистика и мага, но многие сомневаются в подлинности его способностей. Настало время узнать, кем он был на самом деле.

Ранее мы знакомили вас с городскими байками и легендами, которым нет логичного объяснения. Про графа Калиостро также ходят легенды. Многие из них, к сожалению, невозможно точно отнести к обману и выдумкам либо к чистой правде, так как он жил более 200 лет назад.

История графа Калиостро

Алессандро Калиостро, известный также под именем Джузеппе Бальзамо, жил в 18 веке. Это было время больших научных открытий и прорыва в области техники, науки. Однако наука юного Алессандро не волновала, ведь он с детства занимался изучением фокусов.

Одно время он жил в монастыре, где обучался химии, алхимии и астрономии, но уже там его уличили в мошенничестве и обмане. Согласно данным, по этому пути он и пошел дальше, обманывая людей продажей не работающих снадобий и фальшивых карт с обозначением захороненных сокровищ.

В итоге он уехал из родных краев, взяв себе фамилию умершей родственницы — Калиостро. Также он присвоил себе титул графа. Он жил в Англии, Франции и даже бывал в России.

Великий кудесник или шарлатан

Люди делятся на тех, кто считает его обманщиком, и тех, кто считает его истинным магом. Единственное, в чем сходятся первые и вторые, — это невероятный магнетизм графа. Все, кто знал графа Калиостро, отмечали его необычайную харизму. Он ловко манипулировал людьми, что можно списать на мощное обаяние, но некоторые были уверены в том, что он пользовался магическими зельями, чтобы располагать к себе окружающих.

Завершил свой жизненный путь граф в темнице. Его признали колдуном. Во многом его разоблачение стало следствием того, что на него донесла собственная жена. В итоге она умерла в монастыре, в который ее сослали по приказу властей. Сам же граф умер через год после бывшей супруги.

Были люди, которые верили в то, что графу на самом деле более 300 лет, что он знает секрет бесконечной молодости. Граф Калиостро во многих фильмах и сериалах показан как великий маг и ментально сильный человек, способный манипулировать сознанием окружающих. В этом и состояла его сила. Он был фокусником и ловким мошенником. С другой стороны, он точно предсказал начало Французской революции, казнь Марии-Антуанетты, падение Бастилии. Нельзя не отметить тот факт, что он оставил след в истории и вдохновил множество людей. Скорее всего, у него были некоторые сверхъестественные способности, но они померкли на фоне его мошенничества.