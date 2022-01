Группа американских банков создала консорциум для выпуска стейблкоина

Группа застрахованных FDIC финансовых учреждений USDF Consortium анонсировала планы по созданию сети банков для продвижения эмитируемого ее участниками стейблкоина USDF.

We launched the bank-led @USDFConsortium today that is establishing a network of banks to further the adoption and interoperability of the bank-minted USDF™ stablecoin on @provenancefdn. https://t.co/D6kP9w7REJ