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Группа американских банков создала консорциум для выпуска стейблкоина

Группа американских банков создала консорциум для выпуска стейблкоина


Группа застрахованных FDIC финансовых учреждений USDF Consortium анонсировала планы по созданию сети банков для продвижения эмитируемого ее участниками стейблкоина USDF.



Консорциум поставил цель создать условия для соответствующей нормативным требованиям передачи ценности посредством блокчейна. USDF решает проблемы защиты прав потребителей и регулирования небанковских «стабильных монет», говорится в пресс-релизе.


В группу вошли New York Community Bank, NBH Bank, FirstBank, Sterling National Bank, Synovus Bank, а также JAM Fintop и Provenance Blockchain Foundation при поддержке Figure Technologies. Создание консорциума стало ответом на запросы клиентов банков по созданию блокчейн-решений для платежей в режиме реального времени.


Объединение планирует значительно расширить число участников среди застрахованных FDIC банков.


USDF получит привязку к доллару США в соотношении 1:1. Стейблкоин можно будет обменять в любом банке консорциума на фиат.


Инициативу реализуют на публичном блокчейне Provenance. Помимо пиринговых и межбанковских платежей, клиенты смогут использовать USDF в таких сценариях, как запрос на привлечение капитала и финансирование цепочки поставок.


«Мы намерены создать комплексную цифровую финансовую экосистему для обеспечения широкого доступа к решениям по управлению депозитарными и казначейскими операциями, кредитам и интегрированной финансовой информации, понизив транзакционные издержки для малого и среднего бизнеса», — заявила директор по цифровым технологиям NBH Bank Валери Крамер.


Напомним, в ноябре Рабочая группа по финансовым рынкам при президенте США опубликовала отчет, в котором перечислила связанные со стейблкоинами риски и порекомендовала приравнять эмитентов активов к банкам.


В декабре Управление контролера денежного обращения (OCC) в составе Минфина США пообещало в 2022 году представить дополнительные рекомендации касательно интеграции криптовалют в продуктовые линейки банков.


Ранее стартовал «межведомственный спринт» с участием ФРС, FDIC и OCC. Результатом этих усилий станет определение зон ответственности каждого регулятора касательно надзора над цифровыми активами.


В июне NYDIG заключила соглашение с технологическим гигантом NCR для открытия 650 банкам на территории США доступа к криптовалютам.


В декабре Национальное управление кредитных союзов США разрешило своим членам заключать партнерские отношения со сторонними организациями для добавления возможности покупки, продажи и хранения криптовалют.



# Экономика

По материалам: ForkLog

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