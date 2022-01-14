Хакеры взломали множество украинских правительственных сайтов

В ночь на 14 января хакеры совершили масштабную атаку на сайты украинских министерств и ведомств. Пострадали страницы Министерства образования и науки, Министерства спорта, Минэнерго, МИДа Украины и другие.

Атаку подтвердили в Министерстве образования и науки.

Хакеры разместили на сайтах сообщение, в котором говорится, что все данные жителей страны «загружены в общую сеть», а информация на компьютере «уничтожается и не подлежит восстановлению».

Источник: сайт Министерства образования и науки Украины.

На момент написания большинство сайтов украинских министерств не работают, в офлайне также находится сайт сервиса "Дія".

Ранее в Украине выявили подозреваемых в организации атак с помощью вымогательского ПО, ущерб от деятельности которых превысил $1 млн.