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Хакеры взломали множество украинских правительственных сайтов

Хакеры взломали множество украинских правительственных сайтов


В ночь на 14 января хакеры совершили масштабную атаку на сайты украинских министерств и ведомств. Пострадали страницы Министерства образования и науки, Министерства спорта, Минэнерго, МИДа Украины и другие.


Атаку подтвердили в Министерстве образования и науки.



Хакеры разместили на сайтах сообщение, в котором говорится, что все данные жителей страны «загружены в общую сеть», а информация на компьютере «уничтожается и не подлежит восстановлению». 


Источник: сайт Министерства образования и науки Украины.

На момент написания большинство сайтов украинских министерств не работают, в офлайне также находится сайт сервиса "Дія".


Ранее в Украине выявили подозреваемых в организации атак с помощью вымогательского ПО, ущерб от деятельности которых превысил $1 млн.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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