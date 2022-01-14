Инсайдер Джез Корден — про разработку новой части Killer Instinct командой Xbox





Джез Корден — известный игровой инсайдер портала Windows Central. Он часто публикует точную информацию из стана Xbox задолго до того, как ее сообщают официально.

Джез выпустил статью, в которой рассказал, что сейчас происходит с файтингом Killer Instict. Есть в этом материале несколько интересных деталей про разработку новой части франшизы. Напомним, что слухи о разработке новой Killer Instinct ходят давно, и Microsoft подтверждала свое желание выпустить проект, но говорила, что не может найти «подходящую команду».

В своем материале Джез Корден, ссылаясь на инсайдера Shpeshal Nick, отмечает, что инсайдер говорил о «перезагрузке Killer Instinct, которая действительно может быть в разработке». Об этом он сообщал в рамках подкаста XboxEra. Корден пишет об этом следующее:

Я не смог точно установить, действительно ли это правда, но у Ника солидный послужной список в поиске источников. Однако есть и другие намеки на то, что Microsoft может исследовать файтинги. В декабре стало известно, что Microsoft наняла ветерана Mortal Kombat Эрина Пипергердеса в качестве исполнительного продюсера Xbox Game Studios. Пипергердес работал над Mortal Kombat еще со времен Midway Games, а затем с Netherrealm в Warner Bros. Само собой разумеется, что если вы заинтересованы в создании франшизы файтингов, вы можете нанять кого-то вроде Пипергердеса для наблюдения за ней [разработкой].

Еще Джез Корден сообщает, что к разработке файтинга может быть привлечена одна из команд Bandai Namco: