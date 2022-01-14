Инсайдер: Создатели Titanfall работают над «динамичным» одиночным шутером





Студия Respawn Entertainment, которая является частью Electronic Arts, в 2021 году объявила, что работает над новым одиночным проектом. Пока информации об игре мало, но все больше подтверждений, что это именно новый IP, а не третья часть Titanfall. Напомним, что именно на франшизе Titanfall студия Respawn Entertainment приобрела свою популярность.

Как сообщил в рамках подкаста GrubbSnax известный игровой инсайдер Джефф Грабб, студия Respawn ведет работу над «динамичным и стильным» шутером для одиночного прохождения. Он отмечает, что это проект класса AAA, и пока в нем не планируется мультиплеер. Сейчас игра, согласно источникам Грабба, находится на стадии прототипов, и ее релиз стоит ожидать не раньше 2024-2025 годов. Лишний раз Грабб подтвердил, что новая игра — это не очередная часть Titanfall.

Инсайдер также отметил, что до недавнего времени разработкой руководил Мухаммед Алави, который на днях покинул команду и решил отправиться в «в следующее приключение», без уточнения нового места работы.