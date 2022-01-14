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Интересные девайсы из прошлого, о существовании которых мало кто помнит

Интересные девайсы из прошлого, о существовании которых мало кто помнит
Оригинальный прототип iPod

Мне довелось сыграть в первую в истории аркадную игру Computer Space на выставке Long Island Retro Gaming Expo, 1970-е

Мутоскопы в Калифорнии, 1942 год. Мутоскопы — специальные автоматы, расположенные в публичных местах, для просмотра коротких движущихся кинороликов.

Один из первых телевизоров с плоским экраном (всего 10 см толщиной) и с возможностью записывать программы. Один из девайсов будущего, показанных на рынке товаров для дома в Чикаго 21 июня 1961 года.

Прототип первого смартфона Apple 1983 года. Он выглядел как гибрид сенсорного компьютера и телефона.

Отправка электронного письма с помощью акустического модема в таксофоне, начало 1980-х годов

Всё в одном: телефон, радио и держатель для туалетной бумаги

Наручный GPS-навигатор Plus Four Wristlet 1927 года. В часы вставлялись карты маршрута на небольших бумажных рулонах и после прокручивались вручную во время движения.


Smell-O-Vision — система, наполняющая залы кинотеатров определёнными запахами, связанными с тем, что показано в фильме, США, 1959 год.

Устройство могло впрыскивать 30 разных запахов в зрительские кресла. Система использовалась в трёх специально оборудованных кинотеатрах США на фильме режиссера Джека Кардиффа «Запах тайны», причём в первый и последний раз. Зрителям не понравился шипящий звук подачи веществ, не все смогли их почувствовать, запахи не всегда синхронизировались с картинкой — в целом отзывы были плохими, и проект накрылся.

В моём номере в отеле есть классный будильник в стиле ретро

WikiReader — эксклюзивное устройство для чтения статей на Википедии. Выпускалось с 2009 по 2014 годы.

Запатентованное в 1886 году устройство для просмотра слайдов с питанием от керосина. Телевидение из 19 века

iBook G3 — представитель ретро серии портативных компьютеров Apple. Устройства выпускались с 1999 по 2006 года, после чего были заменены на MacBook.
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По материалам: Sivator

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