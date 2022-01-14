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Эти 6 игр покидают завтра подписку Game Pass

Эти 6 игр покидают завтра подписку Game Pass


Подписка Game Pass на Xbox и PC завтра, 15 января, суммарно лишится 6 игр. Компания Microsoft предупреждала заранее, какие именно проекты будут удалены из Game Pass в середине января. Завтра последний день, когда в них можно играть по подписке, либо купить их по скидке для подписчиков сервиса Game Pass.

Следующие 6 игр будут удалены из Game Pass уже 15 января:



Desperados III (Xbox, PC, xCloud)



Ghost of a Tale (PC)



Kingdom Hearts III (Xbox)



Mount & Blade: Warband (Xbox, PC, xCloud)



Pandemic (Xbox, PC)



Yiik: A Postmodern RPG (PC)

Напомним, уже известно о 5 играх, которые пополнят Game Pass во второй половине января.

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По материалам: newxboxone

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