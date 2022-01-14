Эти 6 игр покидают завтра подписку Game Pass
Сегодня, 18:55
Подписка Game Pass на Xbox и PC завтра, 15 января, суммарно лишится 6 игр. Компания Microsoft предупреждала заранее, какие именно проекты будут удалены из Game Pass в середине января. Завтра последний день, когда в них можно играть по подписке, либо купить их по скидке для подписчиков сервиса Game Pass.
Следующие 6 игр будут удалены из Game Pass уже 15 января:
Desperados III (Xbox, PC, xCloud)
Ghost of a Tale (PC)
Kingdom Hearts III (Xbox)
Mount & Blade: Warband (Xbox, PC, xCloud)
Pandemic (Xbox, PC)
Yiik: A Postmodern RPG (PC)
Напомним, уже известно о 5 играх, которые пополнят Game Pass во второй половине января.
По материалам: newxboxone