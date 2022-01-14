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Юлия Меньшова показала «уставшего» мужа

Юлия Меньшова показала «уставшего» мужа
52-летняя актриса Юлия Меньшова опубликовала  редкое фото с мужем Игорем Гординым и поздравила всех со Старым Новым годом. Для Юлии Меньшовой минувший 2021 год оказался непростым. Родители телеведущей тяжело заболели коронавирусом, но выздороветь удалось только маме, Вере Алентовой, а Владимир Меньшов скончался в больнице 5 июня на 82-м году жизни. Вся семья мэтра тяжело переживала его уход, сказалось горе и на зяте режиссера Игоре Гордине, на плечи которого легла ответственность за жену, детей и тещу. Возможно, именно поэтому супруг Меньшовой выглядит уставшим, решили поклонники Юлии. К такому выводу они пришли, увидев свежее фото журналистки с мужем в ее Instagram. Если телеведущая в кадре выглядит моложавой и даже озорной, то у Гордина заметна в глазах глубокая печаль, а весь его вид говорит об усталости, хотя он старше жены всего на четыре года.
Юлия Меньшова и Игорь Гордин «Всех со старым Новым годом! 🎄🎄🎄Теперь уж точно — 2022!!! Пусть всё будет хорошо! 🤍», - пожелала Меньшова своим поклонникам. Напомним, Юлия Меньшова вышла замуж за коллегу по цеху в 1996 году и вскоре подарила ему сына Андрея, а потом дочь Таисию, родившуюся в 2003 году. Однако союз артистов оказался не очень удачным – они сильно уставали на работе, а дома постоянно ссорились. В итоге супруги решили разъехаться, но официально развод не оформляли. Ходили слухи, что в это время Гордин успел завести другую семью, закрутив страстный роман с Ингой Оболдиной. Однако окончательно порвать с Меньшовой у него так и не вышло. Спустя четыре года знаменитости воссоединились ради детей и с тех пор кажутся счастливой парой, хотя периодически все равно появляются сплетни об их личных проблемах. 
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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