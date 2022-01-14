К чему перегорает лампочка и 5 других важных бытовых примет

Вадим Карасев

Народные приметы и суеверия актуальны и по сей день. Наблюдения наших предков сложились в мудрые подсказки, которые помогут обрести счастье и избежать неприятностей. Важные бытовые приметы подскажут, если что-то идет не так, и помогут уберечься от невзгод.

Существует множество примет, касающихся нашего быта, с помощью которых можно в разы улучшить жизнь, избавиться от долгов, страхов и одиночества. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают познакомиться с самыми актуальными из них, чтобы исправить ситуацию и обрести уверенность в завтрашнем дне.

Приметы о перегорающих лампочках

Бытовые приметы на счастье

Мигающая и перегорающая лампочка в доме по примете может свидетельствовать о том, что в доме появилась потусторонняя сущность. Если от нее не избавиться, то проблем станет в разы больше.Еще одна примета гласит, что на фоне скандалов и ссор энергетика дома меняется, и электрические приборы свидетельствуют о об этом. Перегорающие лампочки — повод задуматься о том, как улучшить атмосферу в семье и провести энергетическую чистку жилища.Поверье гласит, что в доме могут перегорать лампочки, если в нем живет беременная женщина.Наши предки считали, что оставлять на обеденном столе головные уборы ни в коем случае нельзя, чтобы не стать заложниками финансовых проблем. Простое соблюдение этой приметы поможет сохранить деньги в доме и предотвратить их отток.Еще одна примета гласит, что одолженные по-дружески вещи нельзя отдавать пустыми, чтобы достаток и благополучие не ушли из дома. Взятую на время тарелку, ведро или таз возвращают так: в тарелку лучше всего положить угощение в знак благодарности, а в иную емкость — монету.Случайно оставленная ложка после обеда на столе при вымытой посуде — к неожиданным гостям. Если привечать никого не хочется, ложкой стучат по столу трижды, а затем моют ее.По поверьям нельзя мести в доме разными вениками, иначе не будет достатка. Для привлечения финансового благополучия веники заговаривали и украшали яркими лентами, а также своевременно меняли.По примете из треснутой или разбитой посуды есть — к беде. Посуду со сколами и трещинами важно вовремя выбрасывать, чтобы, кроме всего прочего, не нанести вреда своему здоровью.