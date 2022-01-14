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К проекту «Вологодские каникулы» присоединились более 40 тысяч школьников

К проекту «Вологодские каникулы» присоединились более 40 тысяч школьников

В Вологодской области во время зимних каникул прошла серия мероприятий для школьников и их родителей. Об этом сообщает пресс-служба Департамента образования региона.

Педагоги Школы традиционной народной культуры провели занятия по изготовлению елочных украшений, печенья и рождественской росписи.

Преподаватели Бабаевского дома детского творчества в рамках акции «Нескучные каникулы» провели «Новогодний марафон».

Большое внимание уделялось мероприятиям на свежем воздухе.

Ребята присоединились к различным тематическим проектам, в том числе связанным с цифровыми технологиями, творчеством и чтением.

Видеосюжеты в группе проекта набрали более 135 тысяч просмотров.

В новогодние праздники для вологодских школьников были организованы мастер-классы на площадках 26 колледжей и техникумов области.

Участниками очных мероприятий стало около 9 тысяч ребят.

 

# Общество

По материалам: edu.ru

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