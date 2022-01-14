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Как правильно пукать, если вы делите кровать с любимым/ой: сборник умных советов

Как правильно пукать, если вы делите кровать с любимым/ой: сборник умных советов

В начале романтических отношений большинство из нас старается изо всех сил выглядеть максимально привлекательно для своей половинки, даже если это означает пренебрежение естественными потребностями своего тела. Например, совершенно нормальным желанием пустить шептуна, или, по-простому говоря, смачно пукнуть!

Однако рано или поздно многие влюбленные пары приходят к выводу, что нет смысла противостоять зову природы, и вовсю пускают газы в присутствии друг друга. Художница Венг Чен (Weng Chen) тоже считает, что это абсолютно нормально. Талантливая девушка из Китая, рисующая комиксы с 2016 года, создала забавное руководство для пар, испытывающих трудности с выпусканием газов при своей половинке. Этот гид содержит несколько бесценных способов облегчить кишечник и не быть пойманным. Листайте вниз и учитесь вместе с нами! Мы специально сохранили комиксы в оригинале (на английском языке), добавив перевод, чтобы вы смогли насладиться отличным чувством юмора автора!

1. Как правильно пукать, когда вы делите кровать со своей половинкой: путеводитель по отношениям.

2. Самый правильный способ. Шаг 1: Осторожно выскользните из постели...

3. Шаг 2: Покиньте спальню и прикройте дверь.

4. Шаг 3: Пукайте!

5. Шаг 4: Наслаждайтесь облегчением!

6. Шаг 5: Тихонько вернитесь в кровать.

7. Удобный способ. Шаг 1: Высуньте попу из-под одеяла.

8. Шаг 2: Пукайте!

9. Ленивый способ. Шаг 1: Ничего не предпринимайте. Просто пукайте.

10. Шаг 2: Потрясите одеяло, чтобы избавиться от запаха.

11. Подлый способ. Шаг 1: Ничего не делайте. Пускайте газы.

12. Шаг 2: Не двигайтесь в течение как минимум 5-ти минут.

13. Но...

14. Способ "Настоящая катастрофа". Пустите шептуна, когда вы лежите в кровати, обнявшись со своим любимым.

15. Недостатки...

16. Позитивная сторона этой неприятной ситуации: теперь вы одна в постели и можете пукать, когда вам вздумается!

17. Нечестный способ (для владельцев домашних животных).

18. Хороший способ для молодых родителей:

19. На закуску: Легендарный способ!

20. Шаг 1: Нацельтесь на своего партнера и за раз выпустите все газы, которые давно копились у вас в кишечнике.

21. Шаг 2: Накиньте на партнера одеяло, сядьте сверху и держите его силой в западне не менее минуты.

Источник: boredpanda.com

Эта статья создана пользователем Онедио. Со стороны редакции изменений не было. Вы тоже можете создавать свои статьи на нашем сайте.

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По материалам: Юмор

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