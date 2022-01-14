Как развеселить, вдохновить или влюбить в себя Раков

Вадим Карасев

Раки — это люди, которым очень часто нужна поддержка близких и друзей. Астрологи рассказали, как вы можете их приободрить, развеселить, сделать счастливее либо заполучить их расположение в любви.

Ракам нужен тот, кто поможет им очистить свою голову от ментальной грязи, поможет разобраться в собственных страхах и комплексах. Раки — социальный Знак, которому не обязательно постоянно общаться со всеми подряд, но нужен хотя бы один близкий человек.

Как развеселить и вдохновить Рака

Представители этого знака довольно чувствительны, поэтому могут легко удариться в грусть и ностальгию. Для того чтобы грусть сменилась оптимизмом, вам придется чем-то занять Раков. Например, можно предложить посмотреть кино, прогуляться, сыграть в настольную игру. Раков спасет от уныния только какое-то дело.

Раков нужно уметь слушать, потому что порой они думают, что их рассказы, чувства и переживания никому не нужны. Сделайте хотя бы вид, что это не так. Они будут в восторге.

Если вы являетесь лучшим другом или родственником Рака, вам просто нужно показать, что вы довольны жизнью. Когда его близкое окружение пребывает в комфорте, то и самому Раку жить хорошо и приятно. Если вдруг Рак хочет о вас позаботиться, примите его заботу. Его это воодушевит.

Также вдохновить Рака можно мыслями о будущем. Эти люди любят мечтать, поэтому во время разговоров о желаниях и сокровенных мечтах наполняются радостью, уверенностью.

Как влюбить в себя Рака

Это не очень трудно. Вне зависимости от пола этого человека, нужно позволить ему ухаживать за вами, делать для вас что-то хорошее. Раки консервативны, поэтому расценивают заботу как проявление любви.

Вы можете использовать это знание и со своей стороны. Раки не очень любят, когда с ними носятся как с писаной торбой. Им больше по душе, когда человек хотя бы время от времени проявляет уважение и дарит душевное тепло.

Раков сложно назвать привередливыми и требовательными. Они могут влюбиться в того, кто признался им в любви. Главное — это оставаться честными, открытыми и дать Раку понять, что вы настроены на серьезные отношения, а не на мимолетный роман.