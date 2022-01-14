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Канье Уэст познакомил свою новую девушку Джулию Фокс с Мадонной

Канье Уэст познакомил свою новую девушку Джулию Фокс с Мадонной

Вчера, прежде чем попасть в неприятную ситуацию и повздорить с фанатом, Канье Уэст успел хорошо провести время и поужинать в компании своей новой возлюбленной Джулии Фокс, Мадонны, Флойда Мейвезера, которого, как и бывшую жену Канье Ким Кардашьян, сейчас обвиняют в мошенничестве с рекламой криптовалюты, и других друзей. Вся компания собралась в ресторане Delilah в Западном Голливуде. Звездные участники встречи уже поделились фото в инстаграме, которые теперь активно обсуждают пользователи сети.

Мадонна с новой девушкой Канье уже подружилась — обе непринужденно позировали на диване в обнимку. Джулия для похода в ресторан выбрала кожаные брюки с сильно заниженной талией Factory New York и кожаный кроп-топ с длинными рукавами, а Мадонна — платье Chopova Lowena. Певица также намекнула, что готовит какой-то совместный проект с Джулией.

Сходили на ужин с Джулией, чтобы обсудить мой фильм... К нам присоединились еще несколько человек,

— написала Мадонна, не уточнив, о каком же именно проекте идет речь.


Мадонна и Джулия Фокс


Канье Уэст и Мадонна
Джулия Фокс, Канье Уэст, Мадонна, Антонио Браун и Флойд Мейвезер
Канье Уэст и Джулия Фокс

В сети предположили, что это может быть автобиографический фильм, который Мадонна уже давно хочет снять. Обсуждают журналисты и блогеры не только возможный творческий союз Мадонны и Джулии. Многие вспомнили о слухе, будто Мадонна флиртовала с Эмбер Роуз, когда та встречалась с Канье, и даже увела ее у рэпера. Канье предостерегают от повторения ошибок.

Йе, будь аккуратнее! В 2009 году все обсуждали, что певица соблазнила его тогдашнюю пассию Эмбер Роуз,

— написали в телеграм-канале "Антиглянец".



Флойд Мейвезер, Мадонна, Канье Уэст

Канье и Джулия пока остаются главными ньюсмейкерами начала года. После подтверждения романа они регулярно появляются на публике и не скрывают своих чувств. Внимательно следят папарацци и за развитием отношений Ким Кардашьян и Пита Дэвидсона — недавно пару снова заметили на свидании.



 



Надя Бесчетникова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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