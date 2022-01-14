Кемеровский детский технопарк «Кванториум 42» объявляет набор обучающихся на 2022 год

Кемеровский детский технопарк «Кванториум 42» Минпросвещения России объявляет набор обучающихся на 2022 год, сообщает Министерство образования Кузбасса.

На занятия приглашаются школьники в возрасте от 10 до 18 лет, увлеченные наукой, изобретательством и техникой. Набор осуществляется по семи направлениям: «Аэроквантум», «IT-квантум», «Геоквантум», «Хай-тек», «VR/AR-квантум», «Промдизайнквантум» и «Промробоквантум».

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.