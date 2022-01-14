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Кети Топурия и ее муж отдыхают в Дубае со всеми своими детьми

Кети Топурия и ее муж отдыхают в Дубае со всеми своими детьми
Солистка группы «А-Студио», певица Кети Топурия проводит зимние каникулы в Дубае не только со своими детьми, но и с дочкой и сыном Льва Деньгова от предыдущего брака. Недавно Кети Топурия вместе с семьей улетела на отдых в Дубай. Певица не показывает фото в купальнике на пляже. Зато активно делится кадрами в объятиях мужа. Среди последних публикаций Кети появился снимок в кожаных брюках силуэтного кроя. К ним артистка добавила топ на тонких бретелях молочного оттенка, а завершила образ в кэжуал-стиле клетчатой рубашкой, которую повязала на талию.
Кети Топурия и Лев Деньгов «Какие же вы оба красивые», «Какие же вы нереальные. Такие красивые! С ума сойти», «Какие туфли», «Какая стильная Кети», «Так похожи друг на друга», «Самая красивая пара», — написали восторженные поклонники пары Кети и Льва. Ранее Лев Деньгов поделился фото с отдыха, на котором позирует со всеми детьми: совместным с Кети сыном Адамом, дочерью артистки от первого брака Оливией Гейхман и своими детьми от предыдущих отношений. Как оказалось, сын Леонид и дочь Шошана отдыхают  вместе с отцом и его новой женой. Деньгов с детьми покатался на колесе обозрения, где его и сфотографировала Топурия.
Лев Деньгов со всеми детьми катается на колесе обозрения Поклонники восхитились многодетным папой. Многие отметили, что у него красивые наследники. «Ого! Какая банда», «Какое милое фото! Счастья всем детишкам на свете», «Такая у вас взрослая дочка», «Маленький Адам такой милый», «Просто прелесть», «Лев, вот это у вас маленькие львятки», «Дочка очень красивая», «Счастливый», «Вот это повезло», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, Кети Топурия выступает на сцене больше 15 лет. Она рассказывала, что в свое время ее поддержала даже Алла Пугачева. Солистка группы «А-Студио» долгое время не могла обрести счастье после развода с Львом Гейхманом. Ее роман с Гуфом был скоротечным. А вот дипломат Лев Деньгов смог покорить ее сердце. Не так давно они отпраздновали годовщину со дня свадьбы. А вот январские каникулы пара проводит в Дубае.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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