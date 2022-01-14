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Китай создаст собственный рынок NFT

Китай создаст собственный рынок NFT

Блокчейн BSN (Blockchain Services Network), поддерживаемый властями Китая, в конце января планирует представить инфраструктуру для создания невзаимозаменяемых токенов (NFT). Таким образом в КНР хотят запустить собственный NFT-рынок, не связанный с криптовалютами, сообщает South China Morning Post.

"У NFT нет юридических проблем в Китае, но они должны дистанцироваться от криптовалют, таких как биткоин", — уточнил исполнительный директор компании Red Date Technology Хэ Ифань.

На базе BSN создадут платформу, которая позволит местным разработчикам делать собственные маркетплейсы и другие приложения для работы с NFT-токенами. Китайский юань будет единственной валютой для расчетов в системе.

По словам Ифаня, публичные распределенные реестры в стране незаконны, так как законодательство требует от всех интернет-систем подтверждать личность пользователей. Из-за этого Red Date Technology хочет создать открытую систему, управляемую разработчиками BSN.

Ранее Ruposters писал, что в КНР полностью запретили операции с криптовалютами.

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По материалам: uposters.ru

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