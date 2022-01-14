Когда русские впервые примерили европейские костюмы

00:37 Автор: Юлия Сапрыгина

14 января 1700 года в Москве был объявлен именной указ Пётра I «О ношении платья на манер Венгерского», который обязывал русских сменить длинную и неудобную старинную одежду на короткие костюмы.

Бояре, дворяне и торговые люди должны были носить западноевропейский костюм. А их жены и дочери должны были вместо сарафанов и телогреек носить юбки и платья по иноземным модам.

Чтобы модникам было где похвастаться новыми нарядами, Пётр приказал ввести балы и собрания, называвшиеся «ассамблеями», которые устраивались попеременно в домах вельмож.

Ассамблеи начинались около 5 часов вечера и продолжались до 10 вечера. В зале для танцев ставились также стол с трубками и табаком, несколько столов для игры в шахматы и шашки.

День 14 января в истории

«Платья на манер Венгерского» были не первой попыткой заставить русских людей преобразовать свою внешность в соответствии с западной модой. Ранее в августе 1698 года после возвращения из первого заграничного путешествия Пётр I на первом же балу обрезал ножницами длинные бороды нескольким поздравлявшим его боярам.

После этого русским было приказано бриться. Правда, позднее взамен бритья разрешили платить налог. Богатые купцы могли откупиться от брадобрития за 100 рублей в год, дворяне — за 60 рублей, горожане — за 30 рублей. Крестьянам разрешалось носить бороду, но при въезде в город и выезде из него на заставе с них взимали по 1 копейке с бороды.

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