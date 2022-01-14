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Ксения Собчак рассказала, как люди болеют новым штаммом коронавируса

Ксения Собчак рассказала, как люди болеют новым штаммом коронавируса
Ведущая и журналистка Ксения Собчак высказалась о новом вирусе. Телеведущая в Instagram в комментариях под одним из своих постов заявила в разговоре с подписчиком, что не стоит бояться нового штамма коронавируса — «омикрон». «В Лондоне за декабрь у меня переболели процентов 70 друзей. Только что вернулась из Швейцарии — там каждый второй знакомый. Улетала из Америки — тоже почти все болеют. И только российские антиваксеры до сих пор не верят в серьезность происходящего», — заметил подписчик.
Ксения Собчак «Все не так. Этот «омикрон» — как прививка для антиваксеров. Болеют все очень легко. Смертность нулевая почти», написала Ксения Собчак. Ранее певица Наталья Штурм заявила, что заразилась «омикроном». Как она заверила, это случилось от американца, который приезжал в Россию к ней в гости.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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