Лариса Долина поделилась фото со знаменитой сестрой в цыганских нарядах

Певица Лариса Долина поздравила троюродную сестру с днем рождения, опубликовав редкий совместный кадр. Сегодня свой день рождения отмечает актриса и режиссер Ирина Апексимова: ей исполнилось 56 лет. Одной из первых именинницу поздравила Лариса Долина, которая, кстати, является ее сестрой. Певица опубликовала редкий снимок: две звезды позируют в ярких цыганских нарядах, с пышными прическами и бантами в волосах.Лариса Долина и Ирина Апексимова «Сегодня свой день рождения отмечает моя любимая троюродная сестра, яркая, талантливая и харизматичная актриса и, теперь уже, полноправная «хозяйка» ВСЕГО театра на Таганке Ирина Апексимова. Родная моя, я безмерно тебя люблю. Ты тонкая, ни на кого не похожая, ты такая единственная! Я желаю тебе неиссякаемой энергии, здоровья и удачи, новых ролей и проектов, новых спектаклей и неизменных аншлагов! Пусть каждый день приносит тебе хорошие новости и пусть всё вокруг радует! С днём рождения, солнце моё незаходящее!!!»— эмоционально написала Лариса Долина. «Спасибо, любимая моя!» — поблагодарила певицу Ирина Апексимова. «Вы просто потрясающие, энергию видно через фото», «Прекрасные и потрясающие обе», «Две красотки с голыми животами!» «С днем рождения, счастья!» — пожелали подписчики. В поздравлении Долина также поблагодарила Апексимову за то, что благодаря ей тоже попала в театр. «Бесконечно благодарна тебе за твою чуткость и чуйку, благодаря которой я оказалась на сцене легендарного театра и стала (пусть и маленькой) частичкой прославленной труппы. И я горжусь, что могу быть причастной к твоему любимому театру. Ты помогла мне реализоваться и «вытащить» из меня то, о чём я даже не подозревала», — призналась Долина. В прошлом году она появилась в премьере — мюзикле «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» в Театре на Таганке. «Недавно я влилась в труппу Театра на Таганке, которой руководит моя троюродная сестра Ира Апексимова. Она создала там очень теплый и радушный климат. Все артисты невероятно доброжелательно ко мне относятся, нет ни зависти, ни интриг. И меня уже спрашивают: «Лариса Александровна, когда вы к нам принесете свою трудовую книжку?» Недавно я предложила Ире Апексимовой: «А давай рискнем и поставим на меня какой-нибудь чисто драматический спектакль, без музыки?» — рассказала тогда актриса в интервью «7Дней».