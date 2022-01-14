Лариса Долина в Старый Новый год с дочкой и внучкой сходила в баню

66-летняя певица Лариса Долина отдыхает с дочерью и внучкой в Кисловодске, откуда и поделилась снимком после бани. Лариса Долина поделилась с подписчиками в Instagram фотографией с родными после бани. В кадре артистка позирует вместе с дочерью и внучках в банных халатах. Долина и ее дочь предстали на фото без косметики, но почему-то в очках. «Понимаете, у нас традиция… каждый год 13 января, мы с друзьями ходим в баню! Моемся! Ну, это давно повелось, понимаете…» - написала певица в Instagram.Лариса Долина с дочерью и внучкой Поклонники Долиной отметили, что она хорошо выглядит и без косметики. «А потом... кто из Вас полетит в Санкт-Петербург, Лариса Александровна ? 💗», «Вы без макияжа красавица 🌹», «Замечательная традиция! Лариса Александровна, Вы такая нежная и естественная на фото! 🥰💘💓», «Какие Вы все милые, белые и пушистые! С лёгким паром! 🔥😍❤️🙌», «Ждём вас в Ленинграде! на улице Строителей», - написали подписчики. Ранее Долина рассказала, как она с родными провела новогодние каникулы.Лариса Долина с дочерью Ангелиной «Ох, уж эти новогодние застолья🤦🏼‍♀️… Сначала в Москве… Трижды…Линочкиных рук дело😅 А потом в чудесном городе Кисловодске. В гостях, где нас так радушно приняли, так вкусно угощали, что отказаться было совершенно невозможно! Да, пару килограммчиков прибавилось, но это того стоило😂В общем, попили, поели и попели👍🏻👍🏻👍🏻», - рассказала певица.