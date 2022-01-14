Лариса Гузеева призналась, что нее кукушка отъехала после коронавируса

Ведущая и актриса Лариса Гузеева рассказала о самочувствии после КОВИД 19. Артистка минувшей осенью тяжело переболела ковидом. Она провела в больнице в Коммунарке почти месяц, где врачи помогали ей бороться с коронавирусом. Артистка перенесла вирус в тяжелой форме, поэтому до сих пор с трудом приходит в себя. Последствия этой болезни, по признанию актрисы, дают о себе знать и по сей день, причем они отразились на ее поведении. Телеведущая призналась, что ее саму пугают приступы немотивированной агрессии, которые она начала испытывать по отношению к окружающим. «У меня после ковида реально кукушка отъехала. Я себя на работе держу, у меня немотивированная просто агрессия. Ни с того ни с сего меня накрывает. В моей семье знают это и меня жалеют. Я не виновата. Это инфекция», — рассказала Гузеева в эфире программы «Давай поженимся!».Лариса Гузеева Кроме того, как отметила телеведущая, после болезни у нее начались проблемы с памятью. По ее словам, она начинает говорить и попросту забывает слова. Напомним, в больницу Лариса Гузеева попала 26 сентября с жалобами на повышенную температуру и кашель. Первый тест на коронавирус дал отрицательный результат, но потом телеведущей провели повторные анализы, выявившие у нее опасный недуг. На момент госпитализации её легкие почти не были поражены, но болезнь развивалась стремительно. Уже через несколько дней врачи обнаружили 60% поражения органов дыхания. В лечении ведущей применили дорогое лекарство, которое используется для спасения тяжелобольных пациентов. Препарат имеет серьезные побочные действия, но в случае Гузеевой он, наоборот, привел к положительному результату. Ей стало лучше.