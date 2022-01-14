Лера Кудрявцева поссорилась с дочерью

50-летняя телеведущая Лера Кудрявцева поделилась видео с домашней ссоры с Машей. Звезда шоу «Секрет на миллион» проводит отпуск с родными в Дубае. Лера с мужем Игорем Макаровым и дочерью загорают, плавают и посещают рестораны. Девочке не нравится, что родители следят за ее режимом и рано укладывают спать. Мария посчитала, что мать с отцом с ней слишком строги. Малышка отсела от них на край кровати и отказалась с ними общаться. Кудрявцева призвала кроху сменить гнев на милость. Однако та проигнорировала просьбу. «Я на тебя обиделась! Я вообще уйду! Улечу домой, и всё! Я с Леной улечу, а тебя тут оставлю», — с серьезным видом указала девочка. «А чего обиделась? И я немножко обиделась на тебя. Как? Я без тебя не смогу. С Леной улетишь? Или одна. А за что такая немилость ко мне?» — поинтересовалась Лера. «Я вообще-то обиделась! Ты очень строгая. И я на вас обиделась очень сильно! Из-за того, что вы строгие!» — заявила дошкольница. Теледива пояснила Маше, что заботится о ней. «Иди, я хочу тебя обнять и поцеловать. Давай мириться!» — призвала звезда. Кудрявцева пообещала, что больше не будет строгой. Мария не сразу пошла на контакт. Она нехотя направилась к маме, которая лежала в постели. «Если ты обещаешь, что больше так не будешь себя вести! Или я больше с вами не буду дружить», — подчеркнула девочка. Лера со смехом принялась обнимать и целовать своенравную дочь. «Когда я сильно обняла Машу, она сказала: «Ты мне вместо любви больно сделала. Устами младенцев», — отметила жена хоккеиста. Фанаты Кудрявцевой восхитились ее ребенком. «Так искренне только детки могут передавать эмоции», «Эх, маленькая интриганка!», «Сладкая девочка», «Уникальная девочка. Она такая маленькая, а сколько вызывает восхищения!!! Прекрасный ребенок, за ней наблюдать дорогого стоит!!!», «С характером!!!», «От этого ничего не зависит! Поняла?», «Какая же она у вас чудесная», «Я смотрю на вашу семью – впервые увидела на утреннике в саду. Маша была очаровательной Снежинкой!», «Люблю эту леди! Она такая забавная!» — написали фолловеры.