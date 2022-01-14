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Лукашенко попал в неловкую ситуацию, пытаясь подарить цветы мужчине без рук

Лукашенко попал в неловкую ситуацию, пытаясь подарить цветы мужчине без рук

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попал в неловкую ситуацию из-за того, что попытался подарить цветы инвалиду без рук. Видео инцидента быстро разлетелось по Сети, однако этот момент не попал в записи церемонии в местных СМИ.

Ролик был снят 11 января на вручении премий за духовное возрождение РБ. На кадрах видно, как глава государства, взяв букет у маленькой девочки, направился к сидящему в коляске человеку и дал ему цветы, которые мужчина не смог подхватить. Ему на помощь пришел другой гражданин, стоявший рядом.

Лукашенко, видимо, поняв свою ошибку, похлопал инвалида по плечу и пошел дальше по сцене. Пресс-служба президента чуть позже показала фото с мероприятия. На одном снимке белорусский лидер протягивает цветы колясочнику, на другом мужчина держит их.

Ранее Ruposters писал, что Лукашенко предложил назвать период Речи Посполитой "оккупацией белорусской земли поляками".

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По материалам: uposters.ru

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