Лунный день сегодня 14 января 2022 года

Вадим Карасев

В лунном календаре на каждый день отражены рекомендации астрологов, которые помогут провести грядущие сутки успешно. Важные подсказки будут хорошим подспорьем для тех, кто хочет добиться новых успехов, невзирая на настроение Луны.

Пятница будет довольно напряженным днем, и энергетика Луны будет больше мешать, чем помогать. В этот день Меркурий разворачивается в ретроградное движение, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют провести день без спешки, а также отказаться от принятия важных решений, если они не обдуманы. В эти сутки вероятность возникновения конфликтов возрастает, поэтому так важно провести день в гармонии с собой и окружающим миром.

Фаза Луны: 12 лунный день. Растущая Луна в созвездии Близнецов наделяет активностью, граничащей с раздражительностью. Астрологи рекомендуют больше времени уделять душевному состоянию и проводить упражнения, позволяющие оставаться в равновесии.

Магнитные бури 12 января: солнечная активность 14 января будет минимальной. Магнитных бурь на пятницу не прогнозируется.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

размеренная работа;физическая активность;ведение быстрых и энергичных дел;позитивное общение;творчество.спонтанные покупки;ссоры;риски;принятие ответственных решений;сплетни;потакание вредным привычкам.

Пятница — не самое лучшее время для активной работы по дому. В этот день лучше всего посвятить время любимому хобби или просто отдохнуть после работы. Сбросить напряжение и обдумать важные вопросы можно, расставляя вещи по местам. Удачным занятием в этот день будет энергетическая чистка жилища от накопленной негативной энергетики.

Одежда и талисманы удачи в эту пятницу

Энергетика растущей Луны в Близнецах наделяет активностью, поэтому носить лучше одежду свободного покроя. Астрологи рекомендуют остановить выбор на пастельных и нейтральных оттенках, которые помогут сосредоточиться на важных вопросах и не будут провоцировать окружение на агрессию или недовольство.

Талисманами этого дня выступят цитрин, циркон и малахит, а из украшений лучше всего предпочесть деревянные изделия. Такие обереги помогут защититься от негатива и сохранить позитивный настрой.

Финансы и работа в 12 лунный день

В день, когда Меркурий разворачивается в ретроградное движение, не стоит начинать ничего нового. Важно отказаться от подписания контрактов и документов, если нет полной уверенности в правильности своего выбора. Финансовая активность 14 января также может провоцировать проблемы с деньгами, поэтому астрологи рекомендуют совершать лишь необходимые покупки, отказавшись от спонтанных трат.

Настроение и здоровье 14 января

Энергетика пятничного дня довольно агрессивна, и в это время важно внимательно следить за своим настроением, чтобы не стать заложниками раздражения или агрессии. Справиться с эмоциональными перепадами помогут дыхательные практики, а также уединение. Для заботы о здоровье важно поддерживать организм в тонусе, не отказываться от физической активности и заниматься оздоровлением с помощью закаливания или иных процедур, помогающих укрепить иммунитет.

Любовь и общение по лунному календарю

В эту пятницу романтические отношения и новые знакомства могут привести к разочарованию, поэтому астрологи не рекомендуют активно знакомиться и назначать свидания. С большой вероятностью в этот день будут происходить встречи с давними друзьями или бывшими партнерами, с которыми можно возобновить общение на прежнем уровне или окончательно расставить точки над «и». Семейным парам важно проводить время за любимыми занятиями, которые объединяют, а не ведут к конфликтам и выяснению отношений.