Майоров назвал важные для сельского хозяйства проекты из плана кабмина

11:45 Автор: Кристина Стащенко

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию оценил законопроектный план правительства, заявил председатель комитета Алексей Майоров. Об этом сообщает пресс-служба Совфеда.

Накануне стало известно, что в 2022 году Правительство планирует разработать и внести в Госдуму 127 проектов законов. Они включены в законопроектный план кабмина. В один из его блоков включены законопроекты для стимулирования дальнейшего роста определённых отраслей экономики, в том числе судостроения, электроэнергетики, транспорта, финансов, нефтегазовой сферы и сельского хозяйства.

«Правительственный документ предусматривает разработку ряда важных для агропромышленного комплекса и сферы природопользования законопроектов», — отметил сенатор.

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В частности, в сфере АПК он обратил внимание на инициативу, которая предполагает создание федеральной государственной информационно-аналитической системы племенных ресурсов. По мнению Майорова, такая платформа позволит вести оперативный учет и обработку данных, минимизирует риски вспышек инфекции среди животных благодаря информационному взаимодействию с Россельхознадзором, повысит эффективность господдержки. «Решение этой задачи будет способствовать обеспечению продовольственной безопасности страны в части производства животноводческой продукции», — подчеркнул законодатель.

Также сенатор отметил разработку поправок в Федеральный закон «О виноградарстве и виноделии в РФ» в части отмены требования по раздельной выкладке винодельческой продукции при ее розничной продаже, и в Федеральный закон «О сельскохозяйственной кооперации», предусматривающих ведение госреестра саморегулируемых организаций исключительно в электронном виде.

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Также Майоров отметил инициативы в сфере природопользования. «Планируемые изменения направлены на устранение правовых пробелов и уточнения положений об установлении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для различных категорий объектов негативного воздействия на окружающую среду», — пояснил он.

Еще одной значимой, по его мнению, инициативой стал законопроект о включении лицензирования деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I — IV классов опасности в перечень видов деятельности, в отношении которых осуществляется периодическое подтверждение соответствия лицензиата установленным требованиям.





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Сенатор также отметил законопроект с поправками в Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», касающийся наделения органа государственной власти отдельными полномочиями в области обращения с животными. Также он отметил проект изменений в Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» в части уточнения положения о представлении юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отчетности о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал приоритеты повестки палаты. По его словам, приоритет при формировании повестки Госдумы — реализация Послания Президента Федеральному Собранию, по состоянию на 13 января оно выполнено на 80,4 процента.

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#животные #сельское хозяйство

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