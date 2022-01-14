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МИД России оценил русофобские заявления министра информации Казахстана

МИД России оценил русофобские заявления министра информации Казахстана

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала резкие высказывания нового министра информации Казахстана Аскара Умарова. По ее словам, подобные заявления неприемлемы.

"Заявления националистического толка, сюда входят все: и ксенофобия, и разжигание ненависти и т. д., — которые справедливо вызвали, как многие сказали, обостренную реакцию у граждан и России, и Казахстана, мы считаем неприемлемыми", — отметила она в ходе брифинга в Москве.

Назначение на должность Умарова — это внутренние дела республики, добавила Захарова. Она также напомнила, что правительство страны нацелено на укрепление связей с РФ.

Руководство Казахстана твердо следует курсу на всестороннее углубление дружественных отношений с нашей страной и обеспечение прав всех без исключения граждан Казахстана.

Ранее Ruposters приводил националистические высказывания Умарова о России и русскоязычных жителях Казахстана. Министр попытался оправдаться за свои слова после того, как поднялась шумиха по поводу его взглядов и назначения. Глава Россотрудничества заявил, что не будет иметь дел с новым министром, поскольку не поддерживает контакты с "русофобской дрянью", а в Кремле согласились дать Умарову шанс.

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По материалам: uposters.ru

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