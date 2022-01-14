Минобороны расширило список обязательств военных при заключении контракта

21:40 Автор: Наталия Васильева

В Минобороны РФ утвердили приказ об изменениях типовой формы контракта о военной службе для солдат, матросов, сержантов и старшин. В частности, расширен перечень обязательств, которые даёт военнослужащий при заключении контракта о прохождении военной службы. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В настоящее время, заключая контракт, военнослужащие добровольно дают всего три обязательства: проходить военную службу по контракту в течение установленного срока; в период её прохождения добросовестно исполнять все общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих, установленные российским законодательством и возместить в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе», средства федерального бюджета, затраченные на его военную или специальную подготовку. Все эти обязательства приводятся в типовой форме контракта на военную службу.

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Новый приказ Минобороны расширяет этот список. В него включаются ещё девять дополнительных обязательств, таких как:

- в течение трёх месяцев со дня поступления на службу по контракту пройти испытания в целях проверки на соответствие требованиям федеральных законов, общевоинских уставов Вооруженных сил РФ и иных нормативных правовых актов;

- соответствовать требованиям физической подготовленности военнослужащих ВС РФ;

- соблюдать требования закона «О персональных данных» и предоставлять сведения для обработки персональных данных в ВС РФ;

- соблюдать закон «О государственной тайне»

- участвовать в боевых действиях, выполнять задачи в условиях чрезвычайного или военного положения, вооруженных конфликтов, а также участвовать в поддержании или восстановлении международного мира и безопасности либо пресечении международной террористической деятельности за пределами территории РФ;

- соблюдать регламент служебного времени, установленный в ВС РФ;

- совершенствовать воинское мастерство;

- освободить жильё, которое занималось по договору найма специализированного жилого помещения, в случаях расторжения или прекращения договора;

- соблюдать ограничения, запреты и обязанности, связанные с прохождением службы, установленные законом «О противодействии коррупции».

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Кроме того, в типовую форму контракта о прохождении военной службы включается 10 дополнительных обязательств для федерального органа исполнительной власти или госоргана, с которым заключается контракт. Ранее орган, с которым заключён контракт, был обязан обеспечить соблюдение прав военнослужащего и членов его семьи, включая получение социальных гарантий и компенсаций, установленных законодательством.

Однако приказ Минобороны устанавливает, что, помимо этого, орган власти, заключивший контракт с военнослужащим, ещё и организует проведение его подготовки (переподготовки) по военно-учётной специальности в соответствии с его служебным предназначением.

Кроме того, он обязан обеспечить продолжительность еженедельного служебного времени контрактника таким образом, чтобы оно не превышало нормальную продолжительность рабочего времени, установленную законодательством. Привлечение военнослужащего к обязанностям военной службы сверх установленного времени компенсируется отдыхом соответствующей продолжительности в другие дни недели.

При невозможности предоставить ему такой отдых время исполнения обязанностей сверх установленной продолжительности суммируется, и военнослужащему предоставляются дополнительные сутки отдыха. При желании он сможет присоединить эти сутки к основному отпуску. Также военнослужащему, в соответствии с приказом, предоставляются дополнительное время отдыха или денежная компенсация за привлечение к мероприятиям, проводимым без ограничения общей продолжительности служебного времени.

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Также орган, заключивший с военнослужащим контракт о прохождении службы, обеспечивает защиту его персональных данных, предоставляет ему жильё из специализированного жилищного фонда, а при отсутствии такого жилья ежемесячно выплачивает контрактнику компенсацию за наём жилых помещений. Военнослужащему, проходящему службу по контракту, гарантируется обеспечение жильём также в форме предоставления денег на его приобретение или строительство.

Помимо этого, орган власти, заключивший с военнослужащим контракт о прохождении службы, организует оказание для него бесплатной медицинской помощи и осуществляет обязательное государственное личное страхование за счёт средств федерального бюджета. Вдобавок он обязан обеспечить реализацию прав контрактника на образование, в том числе на обучение в военных профессиональных образовательных организациях и военных организациях высшего образования, на обучение по программам среднего и высшего образования, а также на подготовительных отделениях вузов.





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Контрактник, в соответствии с приказом, также может бесплатно пройти профессиональную переподготовку по одной из гражданских специальностей. При этом за ним сохраняются все виды довольствия в год увольнения с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на ней, по истечении срока военной службы или по состоянию здоровья. Кроме того, его обязаны обеспечить продовольствием и вещами за счёт средств федерального бюджета.

В документе отмечается, что приказ министра обороны от 14 августа 2002 года «Об уточнении прав и обязанностей военнослужащих, поступающих на военную службу по контракту в воинские части 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии» признаётся утратившим силу.

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