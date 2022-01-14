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Миссия выполнена: миротворцы ОДКБ готовятся к выводу из Казахстана

Миссия выполнена: миротворцы ОДКБ готовятся к выводу из Казахстана

В четверг, 13 января, миротворцы стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начали готовиться к выводу из Республики Казахстан. Они помогли властям восстановить контроль над ситуацией и поддержали местных силовиков, взяв под охрану ключевые объекты инфраструктуры.

В Минобороны РФ сообщили, что техника и материальные средства готовятся к выводу.

Подразделения коллективных миротворческих сил ОДКБ в Республике Казахстан, выполнившие поставленные задачи, приступают к подготовке техники и материальных средств для загрузки в самолеты Военно-транспортной авиации ВКС России и возвращения в пункты постоянной дислокации.

Операция ОДКБ проводилась в рамках Договора о коллективной безопасности от 1992 года, а также в соответствии с правом на коллективную оборону, закрепленным в Уставе ООН. Стороны неоднократно подчеркивали отсутствие угрозы для суверенитета Казахстана. Так, президент Владимир Путин указывал, что опасность исходит от террористов, а не от миротворцев.

"Те люди, которые выступали [по поводу] ситуации на газовом рынке, — это одни люди, и у них одни цели, а те, кто взял в руки оружие, нападал на государство, — это совершенно другие люди, и у них другие цели", — сказал он.

В свою очередь Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Москву за оказанную поддержку.

Особые слова благодарности адресую президенту России Владимиру Путину, он быстро и по-товарищески отреагировал на мою просьбу о помощи.

В начале января в стране прошли мирные протесты из-за цен на газ и недовольства уровнем жизни, однако инициативу быстро перехватили террористические и криминальные элементы. Городам был нанесен существенный ущерб, боевики блокировали больницы, убивали силовиков, осуществляли мародерство и погромы.

Миротворческий контингент в составе сил РФ, Белоруссии, Таджикистана, Армении и Киргизии был введен по просьбе президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева. 

Эксперты и пользователи соцсетей сходятся во мнении, что совместный миротворческий контингент ОДКБ, помимо помощи законным властям, достиг еще одной важной цели — обеспечил безопасность всех сопредельных с Казахстаном государств, не дав внешним силам превратить страну в террористический анклав или территорию, на которой развернулась бы кровопролитная гражданская война.

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По материалам: uposters.ru

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