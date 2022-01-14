Начало ретроградного движения Меркурия 14 января 2022 года: какие сферы жизни будут под угрозой

Вадим Карасев

14 числа произойдет неблагоприятное изменение в энергетике Меркурия. Эта планета начнет ретроградное движение, и нужно сразу узнать о том, какие сферы жизни окажутся под угрозой 14 января и в последующие насколько недель.

Меркурий пробудет в ретроградном движении до 4 февраля. Все это время вам стоит следовать советам астрологов, которые перечислены далее. Энергетика этой планеты затрагивает все сферы жизни, поскольку Меркурий управляет информационными потоками и способностью людей к эффективной коммуникации.

Сфера финансов и работы с 14 января по 4 февраля

Пока первая планета Солнечной системы будет не в духе, нам стоит быть осторожнее с тратами. Возможны встречи с недобросовестными продавцами. Не исключено, что на нашем пути будет появляться больше людей, которые захотят продать нам ненужные товары или что-то некачественное. Обман будет практически на каждом шагу. Особенно до 24-25 января.

Астрологи советуют опасаться сомнений в работе и бизнесе. Ни в коем случае не стоит менять свои планы. Если вы это сделаете, велика вероятность того, что появится много неожиданных проблем. Старайтесь не сходить с выбранного пути, чтобы не накликать беду.

Также эксперты рекомендуют не рассказывать никому о том, что вы хотите сделать. Свои амбиции лучше держать при себе. Главное правило данного периода — держать рот на замке.

Сфера общения и любви на ретроградном Меркурии

Главное, о чем стоит помнить в этой сфере, — старайтесь доверять только своим близким и друзьям. Не думайте, что люди будут делать для вас что-то хорошее по доброте душевной. Скорее всего, им что-то будет от вас нужно. Разумеется, это не значит, что в каждом добром жесте нужно искать подвох, но лучше не верить никому на слово.

Это будет почти трехнедельный период, когда информационные потоки окажутся искаженными. Астрологи настоятельно рекомендуют проверять факты на правдивость и не распространять слухи.

С другой стороны, обратное движение Меркурия в Водолее может быть и полезным. Например, люди смогут благодаря ему помириться, закопать топор войны, забыть про обиды и негатив.