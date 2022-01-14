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Неизвестный кит инвестировал $1,4 млн в Dogecoin

Неизвестный кит инвестировал $1,4 млн в Dogecoin


Неназванный пользователь приобрел 8 млн Dogecoin за сутки до того, как Tesla объявила о продаже мерча за мем-криптовалюту.  


https://twitter.com/WhaleStats/status/1481849964670390275

По данным сервиса WhaleStats, покупка обошлась киту в $1,4 млн. Он также заплатил комиссию за газ в размере 0,000000005 BNB (5 Gwei) и комиссию за транзакцию 0,000194295 BNB ($0,09).


Напомним, 14 января CEO Tesla Илон Маск сообщил о старте продаж корпоративных аксессуаров за Dogecoin. Товары, купленные за криптовалюту, не подлежат возврату и обмену. 


На фоне этого заявления цена актива выросла на 15%. Текущая капитализация монеты составляет $26,1 млрд, по данным CoinGecko.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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