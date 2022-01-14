Николай Басков имел близкие отношения с Анастасией Волочковой

Анастасия Волочкова рассказала об отношениях с певцом Николаем Басковым. 45-летний артист был женат всего один раз - в молодости, на дочери своего продюсера Светлане Шпигель. Развелась пара в 2008 году с большим скандалом, и после этого экс-супруга запретила артисту общаться с сыном Брониславом, которого в итоге усыновил ее второй муж Вячеслав Соболев. С тех пор «натуральный блондин» не видел мальчика, а свою отцовскую заботу, как выяснилось, он подарил дочери Анастасии Волочковой. Если верить танцовщице, после ее разрыва с Игорем Вдовиным, именно Басков на какое-то время заменил Ариадне отца и считал ее своей падчерицей.Анастасия Волочкова «Коля уделял Арише больше внимания, чем ее собственный отец. Даже когда он находится за границей, он всегда найдет способ, как порадовать Ариадну, например, присылает ей видеопоздравления. Я помню, как Ариша отреагировала, когда пригласила одноклассников на день рождения, а в этот момент Коля ей позвонил по видеосвязи, и дочь закричала: «Коля Басков мне звонит», — рассказала артистка в интервью Teleprogramma.pro. В тот момент Волочковой приписывали роман с певцом – они вместе появлялись на мероприятиях и летали в романтическое путешествие на Мальдивы. Танцовщица рассказывала, что «натуральный блондин» сделал ей немало роскошных подарков, например, во время шоу «Две звезды» презентовал ей «безумно дорогущие сережки с черными и белыми бриллиантами», а когда она достроила собственный особняк, привез ей рояль. «Я не знаю, как охарактеризовать этого мужчину... Это просто человек-праздник. Коля потрясающий во всех своих ипостасях: как мужчина, как друг, как человек, умеющий сострадать»,— заявила Анастасия, до сих пор считающая Баскова своим главным другом.