Новосибирский педуниверситет приглашает абитуриентов к участию в проекте «Зимняя школа – 2022»

С 11 по 26 января на базе Новосибирского государственного педагогического университета реализуется профориентационный проект для абитуриентов «Зимняя школа – 2022».

Его цель – подготовка к поступлению в педагогический университет на места в пределах целевой квоты, уточняет пресс-служба Министерства образования региона.

Проект способен не только помочь абитуриентам при подготовке к ЕГЭ, но и повысить актуальность профессии педагога для современной молодежи. В рамках прямого эфира спикеры обсудили правила приема в университет в этом году, карьерные перспективы молодых педагогов, возможности самореализации студентов, а также ответили на вопросы абитуриентов.

«Востребованность в учителях и педагогических кадрах в наше время крайне высока, поскольку количество образовательных организаций сегодня стремительно растет. Если абитуриенты выбирают профессию педагога, то они всегда будут востребованы вне зависимости от тех условий, в которые нас погружают современные реалии», – прокомментировала заместитель начальника управления молодежной политики, начальник отдела высшей школы Министерства образования Новосибирской области Светлана Малина.