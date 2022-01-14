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Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 14 января 2022 года

Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 14 января 2022 года

Сегодня пятница, которая часто бывает самым «ленивым» днем любой недели. Опровергнуть или подтвердить это поможет нумерологический прогноз, который прольет свет на то, как закончится рабочая неделя.


В целом эта пятница обещает быть довольно непростой, ведь она входит в число самых опасных дней января. Забегая вперед, скажем, что сегодня важно в любой непростой ситуации проявлять осторожность.

Число-покровитель 14 января 2022 года

Чтобы узнать, какое число будет отвечать за нашу судьбу и удачу в этот день, необходимо сложить все цифры даты и прибавить к ним порядковый номер дня недели, то есть 5: 1+4+0+1+2+0+2+2+5=15. 1+7=8.

Восьмерка выходит на сцену, а это значит, что в сфере финансов нас ждет меньше всего проблем. Энергетика этого числа поможет правильно совершить все важные покупки и подскажет решение насущных рабочих проблем. Скорее всего, творческий потенциал будет снижен. Некоторые трудности ждут нас в общении и в сфере любви. Главным символом этого дня становится маятник. Если раньше все было плохо, сегодня вы обретете надежду на лучшее. Если все было хорошо в последние дни, опасайтесь неудач.



События 14 января из прошлого

14 января 1700 Пётр I велел русским дворянам начать надевать короткие европейские костюмы вместо старинной русской одежды. Это хороший день для того, чтобы перенять чужие полезные привычки, взять пример с более успешных людей.

14 января 1814 года была открыта Императорская Публичная библиотека. Это мог бы быть отличный день для получения новых знаний, но Восьмерке будет не под силу изменить настроение Меркурия.

14 января 2005 года космический зонд «Гюйгенс» совершил посадку на Титан. Если у вас запланированы важные дела, ни в коем случае их не отменяйте.

14 января 2010 года время на Часах Судного дня возвращено на минуту назад. Часы Судного дня — это проект ученых, который отображает приближение мировой ядерной войны. 14 января 2010 стрелки были переведены назад из-за продвижения переговоров между США и Россией по снижению количества ядерного вооружения. Возможно, что сегодня многие люди или целые государства вновь смогут найти общий язык.

Советы нумерологов на эту пятницу


На радаре могут возникнуть новые проблемы в любой из сфер жизни. Будьте предельно осторожны сегодня и не рискуйте зря.

Восьмерка благоволит одиночкам, но это не значит, что нужно уходить в тень и вообще ни с кем не общаться.

Многие негативные события станут платой за прошлые ошибки. Восьмерка — число, которое тесно связано с кармическими законами Вселенной.

Если ваши внутренние противоречия стихнут, это станет сигналом к тому, что можно принимать серьезные решения.

В любовных вопросах и вопросах общения Восьмерка останется не у дел. Это значит, что лучше сегодня не звать никого на свидания, а также быть осторожнее в общении с незнакомыми людьми.

Талисманы удачи на 14 января

В день правления Восьмерки полезным будет минерал авантюрин. Он улучшит вашу память, даст сил и энергии для преодоления трудностей.

Желтый и синий цвета в одежде. Желтый цвет повышает оптимизм, мышление и творческий потенциал. Синий же обладает успокаивающими свойствами. Одежда такого цвета поможет привлечь удачу.

# Новости на сегодня

По материалам: dailyhoro.ru

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