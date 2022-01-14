Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Обрезание Господне 14 января 2022 года: суть и традиции праздника

Обрезание Господне 14 января 2022 года: суть и традиции праздника

Сегодня отмечается один из самых важных праздников для всех православных христиан — Обрезание Господне. Самое время узнать, каковы традиции этого дня и как нужно отмечать это событие.


Для начала стоит отметить, что это не двунадесятый праздник. Несмотря на это, сегодня в церквях будет проходить необычное праздничное богослужение, которое точно стоит посетить, если у вас есть на это время. Причиной необычной службы является второе важное событие этого дня — день памяти Василия Великого.

История и смысл праздника

Обрезание Господне отмечается примерно с 4 века, что делает данный праздник одним из самых древних. Согласно писанию, на восьмой день после рождения младенец Иисус принял обрезание. Это была ветхозаветная традиция, установленная для всех еврейских младенцев-мальчиков. Согласно писанию, так просил сделать праотец Авраам. Это было нечто вроде христианского обряда крещения, посвящения в веру.

Смысл обрезания состоял в том, чтобы показать человечеству, что Иисус был Богом, но Богом во плоти. Это истинное воплощение Бога, осязаемое и видимое. Другой смысл данного праздника и древней традиции — в том, что Христос смиренно принял людские законы. Он следовал заповедям, которые оставили праотцы.

Традиции празднования Обрезания Господня


Сегодня, 14 января, можно накрывать на стол и собираться всей семьей вместе. Никакого поста в этот день нет, поэтому можно подавать любые блюда. Главное — не злоупотреблять алкоголем.

Тяжелая физическая работа сегодня не приветствуется. Вместо нее лучше заняться готовкой либо духовными делами, чтением молитв.

Не стоит забывать о том, чтобы помянуть словом Святого Василия, который придумал текст одной из главных молитв в православии под названием Символ веры.

В этот день издревле люди следили за различными приметами. Например, если 14 января будет ясный вечер и ночь, то летом будет богатый урожай. Деревья, покрытые инеем, указывают на то, что летом будет много меда, яблок и груш. Если же в этот день выпадает снег, то весна придет очень поздно.

# Новости на сегодня

По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Обрезание Господне 14 января 2022 года: суть и традиции праздника
Обрезание Господне 14 января 2022 года: суть и традиции праздника
Миссия выполнена: миротворцы ОДКБ готовятся к выводу из Казахстана
Миссия выполнена: миротворцы ОДКБ готовятся к выводу из Казахстана
К проекту «Вологодские каникулы» присоединились более 40 тысяч школьников
К проекту «Вологодские каникулы» присоединились более 40 тысяч
Школы – это точки роста регионов
Школы – это точки роста регионов
Геймплей Dying Light 2 впервые показали на Xbox One и Playstation 4
Геймплей Dying Light 2 впервые показали на Xbox One и Playstation 4
Разработчики Dying Light 2 объявили, когда появятся первые обзоры игры
Разработчики Dying Light 2 объявили, когда появятся первые обзоры игры
Visa заявила о готовности малых предприятий интегрировать криптоплатежи
Visa заявила о готовности малых предприятий интегрировать
CertiK оценил объем похищенных в 2021 году из экосистемы DeFi средств в $1,3 млрд
CertiK оценил объем похищенных в 2021 году из экосистемы DeFi средств
Высокооцененная пошаговая ролевая игра Battle Brothers уже доступна на Xbox
Высокооцененная пошаговая ролевая игра Battle Brothers уже доступна
Подписчикам EA Play и Game Pass Ultimate доступен новый бонус
Подписчикам EA Play и Game Pass Ultimate доступен новый бонус
Джейсон Момоа и Лиза Боне расстались после 16 лет совместной жизни
Джейсон Момоа и Лиза Боне расстались после 16 лет совместной жизни
Граф Калиостро: обманщик или великий маг?
Граф Калиостро: обманщик или великий маг?

Топ на сегодня

Лолита Милявская запечатлелась в купальнике в бассейне Тель-Авива
Лолита Милявская запечатлелась в купальнике в бассейне Тель-Авива
Сериал "Эмили в Париже" продлили на два сезона
Сериал "Эмили в Париже" продлили на два сезона
Дима Билан признался, что ему стыдно за Клаву Коку
Дима Билан признался, что ему стыдно за Клаву Коку
«Тинькофф» приобрел долю в криптовалютном сервисе Aximetria
«Тинькофф» приобрел долю в криптовалютном сервисе Aximetria
Наталья Андрейченко в обиде на Панкратова-Черного
Наталья Андрейченко в обиде на Панкратова-Черного

Еще по теме

14 января 2018 года Обрезание Господне: что это за праздник, как он отмечается, традиции, приметы, история
14 января 2018 года – какие три важных православных праздника приходятся на этот день
Обрезание Господне 14 января 2019 года: смысл праздника
Обрезание Господне 14 января 2020 года: смысл и история праздника в православии