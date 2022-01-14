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Очередной одиночный майнер добыл блок биткоина с вероятностью 0,0001%

Очередной одиночный майнер добыл блок биткоина с вероятностью 0,0001%


13 января неизвестный биткоин-майнер с мощностью оборудования в 116 TH/s включил блок 718 379 в блокчейн. Об этом сообщил Кон Коливас, администратор пула CKPool, к которому подключены устройства.



По словам Коливаса, майнер подключился к пулу всего два дня назад. Он отметил, что, учитывая хешрейт, шанс CKPool на нахождение нового блока составлял 1 к 20, для конкретного пользователя вероятность была много ниже — 1 к 6000. 


В Twitter предположили, что в коде биткоина «заложено внутреннее предпочтение для индивидуальных майнеров». Коливас опроверг эту гипотезу.



«В конечном итоге все крупные майнеры состоят из тысяч отдельных майнеров, так что, увы, но нет. Кроме того, за свою долгую историю CKPool в среднем был не более удачлив, чем любой другой пул», — написал он.


Напомним, 11 января одиночный майнер с мощностью оборудования в 126 TH/s добыл блок биткоина, получив предусмотренную протоколом награду в 6,25 BTC. Его оборудование также подключено к пулу CKPool.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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