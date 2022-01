Очередной одиночный майнер добыл блок биткоина с вероятностью 0,0001%

13 января неизвестный биткоин-майнер с мощностью оборудования в 116 TH/s включил блок 718 379 в блокчейн. Об этом сообщил Кон Коливас, администратор пула CKPool, к которому подключены устройства.

Congratulations to yet another small miner solving a block solo with only 116TH on https://t.co/UWgBvLkDqc ! They haven't even been mining a week with this hashrate! https://t.co/VSyyDUFQY9

По словам Коливаса, майнер подключился к пулу всего два дня назад. Он отметил, что, учитывая хешрейт, шанс CKPool на нахождение нового блока составлял 1 к 20, для конкретного пользователя вероятность была много ниже — 1 к 6000.

В Twitter предположили, что в коде биткоина «заложено внутреннее предпочтение для индивидуальных майнеров». Коливас опроверг эту гипотезу.

Ultimately all big miners are made up of thousands of individual miners, so alas not. Also the long term history of https://t.co/UWgBvLkDqc shows no more luck than average compared to any other pool.