Опрос: в США 68% инвесторов в криптовалюты совершили первую сделку в 2021 году

Порядка семи из десяти инвесторов в цифровые активы в США сделали первые шаги в криптовалютном пространстве в 2021 году. Такие результаты получили аналитики Huobi Group.

В декабрьском опросе о восприятии криптовалют приняли участие 3144 взрослых граждан США.

Как следует из иллюстрации ниже, опыт инвестирования в криптовалюты от четырех лет и выше оказался только у 9% респондентов. 12% из них приступили к операциям два-четыре года назад, каждый пятый (21%) — год-два назад.

41% опрошенных познакомились с цифровыми активами на практике менее полугода назад, 27% — в первой половине 2021 года.

Данные: Huobi Global.

46% респондентов сообщили, что их активы в криптовалютах не превышают $1000, 25% других — вложили эквивалент $1000-$10 000.

Исследование позволило определить имеющиеся барьеры для инвестиций. 44% обосновали небольшие вложения отсутствием достаточных знаний, 34% упомянули отсутствие регулирования рынка и только 24% опрошенных отметили нехватку достаточного капитала.

Согласно отчету, 28% респондентов на момент интервью держали часть капитала в криптовалютах. Почти четверть — поставили себе цель реализовать это в будущем.

Напомним, CEO Binance Чанпэн Чжао предсказал взрывной рост внедрения криптовалют в 2022 году.

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