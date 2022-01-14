Опрос: в США 68% инвесторов в криптовалюты совершили первую сделку в 2021 году
Порядка семи из десяти инвесторов в цифровые активы в США сделали первые шаги в криптовалютном пространстве в 2021 году. Такие результаты получили аналитики Huobi Group.
В декабрьском опросе о восприятии криптовалют приняли участие 3144 взрослых граждан США.
Как следует из иллюстрации ниже, опыт инвестирования в криптовалюты от четырех лет и выше оказался только у 9% респондентов. 12% из них приступили к операциям два-четыре года назад, каждый пятый (21%) — год-два назад.
41% опрошенных познакомились с цифровыми активами на практике менее полугода назад, 27% — в первой половине 2021 года.
Данные: Huobi Global.
46% респондентов сообщили, что их активы в криптовалютах не превышают $1000, 25% других — вложили эквивалент $1000-$10 000.
Исследование позволило определить имеющиеся барьеры для инвестиций. 44% обосновали небольшие вложения отсутствием достаточных знаний, 34% упомянули отсутствие регулирования рынка и только 24% опрошенных отметили нехватку достаточного капитала.
Согласно отчету, 28% респондентов на момент интервью держали часть капитала в криптовалютах. Почти четверть — поставили себе цель реализовать это в будущем.
Напомним, CEO Binance Чанпэн Чжао предсказал взрывной рост внедрения криптовалют в 2022 году.
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