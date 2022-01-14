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Открывшего стрельбу в воздух мужчину задержали в центре Москвы

Открывшего стрельбу в воздух мужчину задержали в центре Москвы

20:34  Автор: Мария Федорова



Полиция задержала в центре Москвы мужчину, открывшего стрельбу в воздух, сообщает «Царьград».

Инцидент произошел в ночь на 14 января. У одного из заведений на Мясницкой улице двое мужчин нецензурно выражались и толкались. После замечания сотрудника заведения один из них достал пистолет. На место прибыли сотрудники охранного предприятия, которые пытались остановить мужчину, но тот открыл стрельбу в воздух. Задержать нарушителя смогла прибывшая на место происшествия полиция.


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Как сообщается, стрельба была открыта из травматического пистолета. Задержанным оказался приезжий из Оренбургской области. По факту стрельбы проводится проверка.



#преступность #происшествия


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# Общество / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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