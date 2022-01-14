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Pandemic: The Board Game для Xbox навсегда удалят из Microsoft Store

Pandemic: The Board Game для Xbox навсегда удалят из Microsoft Store


В начале месяца компания Microsoft объявила, что Pandemic: The Board Game станет одной из игр, которая покинет подписку Game Pass уже 15 января. Как оказалось, покидает игра не только подписку Game Pass, но и в целом вскоре пропадет из Microsoft Store.

На Reddit один из пользователей обратил внимание, что игра Pandemic: The Board Game отсутствует в магазине мобильных приложений и в Steam для покупки. Он обратился к издателям, которые ответили, что приняли решение удалить игру Pandemic: The Board Game из цифровых магазинов. Причину такого решения создатели игры не уточнили, отметив, что «это решение было принято с тяжелым сердцем по множеству причин, которые мы не можем раскрыть».

В сообщении, которое получил пользователь Reddit, говорится и о версии игры Pandemic: The Board Game для приставок Xbox. Ее пока можно купить, но 31 января 2022 года она покинет цифровой магазин Microsoft.

Отметим, что все владельцы копии игры Pandemic: The Board Game смогут пользоваться ею и далее. Однако купить игру для Xbox после 31 января 2022 уже не получится.

Pandemic: The Board Game — это адаптация настольной игры «Пандемия» для различных платформ.

Pandemic: The Board Game

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По материалам: newxboxone

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