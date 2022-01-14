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Папарацци засняли Ким Кардашьян и Пита Дэвидсона в объятиях

Папарацци засняли Ким Кардашьян и Пита Дэвидсона в объятиях

Роман телезвезды Ким Кардашьян и комика Пита Дэвидсона в самом разгаре, и на днях пару снова заметили на свидании. Чувств влюбленные не скрывали: папарацци засняли, как они обнимались и держались за руки.

Инсайдеры уже успели рассказать, что Ким "без ума" от бойфренда, который младше нее на 13 лет, но сами они публично свои отношения не комментируют. А вот бывший муж Ким, Канье Уэст (которого теперь "по паспорту" зовут Йе), уже готов публично рассказывать о новой избраннице, модели и актрисе Джулии Фокс: они снялись в совместной фотосессии и дали интервью.




Сплетник
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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