Пользователь потерял $137 000 при попытке купить токены fees.WTF

Сервис fees.WTF провел аирдроп токенов WTF среди пользователей Ethereum, потративших на оплату газа в сети не менее 0,05 ETH (~$160). Участники поспешили избавиться от полученных монет — в течение нескольких часов цена актива упала на 66%.

The post Пользователь потерял $137 000 при попытке купить токены fees.WTF first appeared on ForkLog.