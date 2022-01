Поставщик криптоданных Lukka привлек $110 млн при оценке в $1,3 млрд

Поставщик криптовалютных данных Lukka закрыл раунд финансирования Серии E на $110 млн. Его возглавил базирующийся в Лондоне хедж-фонд Marshall Wace.

