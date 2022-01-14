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Разработчики Dying Light 2 объявили, когда появятся первые обзоры игры

Разработчики Dying Light 2 объявили, когда появятся первые обзоры игры


Игра Dying Light 2 Stay Human уже «ушла на золото», и ее перенос точно больше не планируется. Релиз проекта состоится 4 февраля 2022 года на Xbox One, Xbox Series X | S и других игровых платформах. Уже разработчики показали немало геймплея игры и рассказали о нем разные подробности, но многие игроки ждут обзоры, чтобы принять решение о покупке проекта на старте.

Студия Techland объявила, когда появятся обзоры игры Dying Light 2. Эмбарго на публикацию материалов по игре спадет за сутки до релиза. То есть, обзоры появятся 3 февраля 2022 года (если быть точнее, то в 02:00 по московскому времени спадает запрет). В это время можно ожидать публикацию большого количества материалов по игре — нового геймплея, сравнений работы игры на разных консолях, полноценных обзоров.

У журналистов, чтобы оценить Dying Light 2, будет около 2 недель — пресса начнет получать ключи от игры с 20 января.

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По материалам: newxboxone

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