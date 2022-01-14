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Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: про показ геймплея и перенос игры

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: про показ геймплея и перенос игры


Два дня назад разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 объявили, что игра не выйдет в ранее назначенную на апрель дату. Теперь проект запланирован к релизу на конец 2022 года, игру перенесли более чем на полгода.

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 в Discord прокомментировали некоторые моменты, связанные с переносом игры на столь значительный срок, при этом еще более чем за 4 месяца до первоначально назначенной даты. Они отметили, что в 4 месяца не успевали уложиться с оптимизацией игры, а дополнительные 7 месяцев позволят довести игру до того состояния, в каком они хотят ее видеть. Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 подмечают, что почти год на полировку игры — это вполне обычные сроки для игровой индустрии, и для них главное выпустить качественный продукт.

Игроки продолжают ожидать новый геймплей S.T.A.L.K.E.R. 2, и на такие запросы разработчики говорят, что нужно набраться терпения:

Мы покажем его тогда, когда это будет нужно. Пожалуйста, наберитесь терпения.

По словам разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2, эпопея с NFT никак не повлияла на необходимость переноса даты релиза игры. При этом, они все еще поймут, если кто-то отменит предварительный заказ проекта.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 должен состояться на Xbox Series X | S и и PC, сразу в Game Pass.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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