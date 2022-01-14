Регионы запустили работу по капремонту школ

В субъектах Российской Федерации стартовала программа капитального ремонта школ, инициированная Президентом России и реализуемая Минпросвещения России. 6 января Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов во время визита в Республику Карелия проинспектировал проведение капитального ремонта в Шуйской школе № 1 Прионежского района, сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

Федеральная программа капитального ремонта школ в этом году охватит 1306 объектов в 79 регионах России. За два следующих года капремонт должны сделать не менее чем в трёх тысячах школ России. Программа не ограничится только ремонтными работами, она подразумевает масштабное развитие школ: закупку оборудования, повышение квалификации учителей. Всё это позволит создать комфортную и современную образовательную среду.

В Северной Осетии до 2024 года отремонтируют 63 школы. Капитальный ремонт рассчитан на период с 2022 по 2023 год. На эти цели региону выделено 3,5 млрд рублей.

В Карачаево-Черкесии за два года отремонтируют 23 школы по программе капитального ремонта образовательных организаций. Уже начались ремонтные работы в школе № 3 Черкесска. В образовательной организации отремонтируют кровлю, фундамент, двери, потолки и фасад. На прилегающей территории будут созданы спортивно-развивающие площадки. Будут заменены системы отопления, вентиляции, канализации, водоснабжения, система пожаротушения.

В Майкопе (Республика Адыгея) начат капитальный ремонт школы № 6. На него выделено 41,5 млн рублей. В школе будут заменены все инженерные коммуникации, произведены внутренняя и внешняя отделка, ремонт фасада и входной группы с надстройкой козырька, замена дверных и оконных блоков.

Краснодарский край в 2022 и 2023 годах получит более 820 млн рублей на капитальный ремонт 41 школы в 15 городах и районах края. В образовательных организациях не только создадут комфортные условия для обучения, но и поставят современное оборудование.

В рамках госпрограммы Краснодарского края «Развитие образования» на ремонтные работы в 2021 году выделили около 560 млн рублей. На эти средства в 32 муниципалитетах к началу нового учебного года отремонтировали 99 школ. Из них в 21 обновили пищеблоки, в 12 – спортзалы.

Для эффективной работы Минпросвещения России и партией «Единая Россия» создан Федеральный Штаб родительского общественного контроля, который окажет регионам необходимую поддержку и проконсультирует их на всех этапах программы. Такие штабы создаются во всех регионах, в них входят педагоги, родители, представители общественных организаций.

По поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина всего до конца 2026 года в рамках государственной программы «Развитие образования» отремонтируют 7,3 тыс. зданий школ.

Ранее Минпросвещения России по поручению главы государства проработало обновлённую программу по увеличению темпа капитального ремонта школ. Изначально планировалось отремонтировать порядка 700 зданий в 2022 году, но по инициативе Президента их количество увеличено, прежде всего, будет проведён ремонт аварийных зданий.