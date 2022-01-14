Рэпер Дрейк придумал оригинальный метод контрацепции с применением острого соуса

Известный рэпер и обладатель "Грэмми" Дрейк уже давненько пропал с радаров. Но давеча он снова оказался в центре внимания. Правда, не благодаря музыкальным успехам. Теперь Дрейка называют новатором в области контрацепции, ведь он заливает острый соус в свой использованный презерватив после секса. Он делает это специально, чтобы его барышни не могли потом воспользоваться его спермой и "залететь", пишет портал Rap-Up. Звучит довольно странно и глупо, но лайфхак Дрейку действительно пригодился.Об огненном презервативе рассказала Instargam-модель, которая была любовницей рэпера. Журналисты издания, по понятным причинам, озвучивать ее имя не стали. В общем, девушка поведала, что как-то раз она наведалась к нему в гостиничный номер. После акта светлой и чистой любви, Дрейк пошел в уборную, чтобы выбросить использованный презерватив. Модель, по всей видимости, решила самостоятельно вывести их отношения на новый уровень и немного позже, она так же пошла в уборную, но не для того чтобы справить нужду или подпудрить носик.Девушка стала рыться в урне, чтобы найти презерватив с заветным семенем рэпера. Получив желаемое, барышня развязала презерватив и попыталась вылить содержимое себе во влагалище. И в этот самый момент бедолага угодила в "ловушку джокера". Вместе с вожделенной жидкостью там оказался острый соус и любовница познала муки ада. По словам девушки, ей показалось, что в нее вливают лаву. На крики в уборную вошел Дрейк и честно сказал, что этот "капкан" - его рук дело.После "горячего" секса дама призналась СМИ, что хотела забеременеть от Дрейка, а сам рэпер официально историю не подтвердил. Хотя в его Instagram-аккаунте появился пост с надписью: "Можешь оставить себе свои 15 минут славы, я же возьму остальные 23 часа 45 минут".