Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Рэпер Дрейк придумал оригинальный метод контрацепции с применением острого соуса

Рэпер Дрейк придумал оригинальный метод контрацепции с применением острого соуса
Известный рэпер и обладатель "Грэмми" Дрейк уже давненько пропал с радаров. Но давеча он снова оказался в центре внимания. Правда, не благодаря музыкальным успехам. Теперь Дрейка называют новатором в области контрацепции, ведь он заливает острый соус в свой использованный презерватив после секса. Он делает это специально, чтобы его барышни не могли потом воспользоваться его спермой и "залететь", пишет портал Rap-Up. Звучит довольно странно и глупо, но лайфхак Дрейку действительно пригодился.

Об огненном презервативе рассказала Instargam-модель, которая была любовницей рэпера. Журналисты издания, по понятным причинам, озвучивать ее имя не стали. В общем, девушка поведала, что как-то раз она наведалась к нему в гостиничный номер. После акта светлой и чистой любви, Дрейк пошел в уборную, чтобы выбросить использованный презерватив. Модель, по всей видимости, решила самостоятельно вывести их отношения на новый уровень и немного позже, она так же пошла в уборную, но не для того чтобы справить нужду или подпудрить носик.

Девушка стала рыться в урне, чтобы найти презерватив с заветным семенем рэпера. Получив желаемое, барышня развязала презерватив и попыталась вылить содержимое себе во влагалище. И в этот самый момент бедолага угодила в "ловушку джокера". Вместе с вожделенной жидкостью там оказался острый соус и любовница познала муки ада. По словам девушки, ей показалось, что в нее вливают лаву. На крики в уборную вошел Дрейк и честно сказал, что этот "капкан" - его рук дело.

После "горячего" секса дама призналась СМИ, что хотела забеременеть от Дрейка, а сам рэпер официально историю не подтвердил. Хотя в его Instagram-аккаунте появился пост с надписью: "Можешь оставить себе свои 15 минут славы, я же возьму остальные 23 часа 45 минут".
# Актуальные новости

По материалам: Sivator

Последние новости

Золотые «чаши радуги» древних кельтов найдены в Германии
Золотые «чаши радуги» древних кельтов найдены в Германии
Бюджетные 5G смартфоны от Xiaomi
Бюджетные 5G смартфоны от Xiaomi
В Англии обнаружили уникальное заброшенное место, где стоят 50 редких авто на миллионы долларов, но никому не нужны
В Англии обнаружили уникальное заброшенное место, где стоят 50 редких
Начало ретроградного движения Меркурия 14 января 2022 года: какие сферы жизни будут под угрозой
Начало ретроградного движения Меркурия 14 января 2022 года: какие
Лера Кудрявцева поссорилась с дочерью
Лера Кудрявцева поссорилась с дочерью
Вера Брежнева засветила округлившийся живот
Вера Брежнева засветила округлившийся живот
Интересные девайсы из прошлого, о существовании которых мало кто помнит
Интересные девайсы из прошлого, о существовании которых мало кто
Рэпер Дрейк придумал оригинальный метод контрацепции с применением острого соуса
Рэпер Дрейк придумал оригинальный метод контрацепции с применением
Вторая половина января по Game Pass уже выглядит фантастически
Вторая половина января по Game Pass уже выглядит фантастически
Инсайдер Джез Корден — про разработку новой части Killer Instinct командой Xbox
Инсайдер Джез Корден — про разработку новой части Killer Instinct
В Республике Хакасия открылся детский сад на 80 мест
В Республике Хакасия открылся детский сад на 80 мест
В Калужской области открыта школа на 1000 мест
В Калужской области открыта школа на 1000 мест

Топ на сегодня

Ретроградный Меркурий с 14 января по 4 февраля 2022 года: рекомендации Анжелы Перл для Знаков Зодиака
Ретроградный Меркурий с 14 января по 4 февраля 2022 года:
Старый Новый год: три обряда на любовь и счастье в 2022 году
Старый Новый год: три обряда на любовь и счастье в 2022 году
Круглый стол ЭИСИ: эксперты обсудили причины протестов в мире
Круглый стол ЭИСИ: эксперты обсудили причины протестов в мире
Меган Фокс выходит замуж за Колсона Бэйкера
Меган Фокс выходит замуж за Колсона Бэйкера
Моргенштерн поддержал проект TON и заявил, что будущее в криптовалютах
Моргенштерн поддержал проект TON и заявил, что будущее в криптовалютах

Еще по теме

Дрейк и Рианна расстались после непродолжительных отношений
Весь мир к твоим ногам: Рианна получила от Дрейка потрясающий подарок
Известный рэп-музыкант Дрейк расстался со своей возлюбленной по SMS
СМИ: Дрейк бросил Беллу Хадид по СМС